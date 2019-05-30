Показали последствия обстрелов боевиками Водяного: видео

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Террористы больше часа обстреливали позиции украинских военных

Боевики обстреляли окрестности Водяного Донецкой области с применением крупнокалиберного вооружения, которое подлежит отводу от линии разграничения согласно минским соглашениям. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

Обстрел продолжался полтора часа, за это время террористы выпустили по позициям ВСУ 49 снарядов калибра 122 мм.

"Металл свежий, нет ни одной ржавчины, есть разноцветные разводы от высокой температуры. Упало с неба на улицах мирного села", - сказал военный Александр.

Боец с позывным "Местный" уточнил, что снаряды прилетели "на околицы позиций ВСУ со стороны противника".

17 мая в Луганской области боевики обстреляли жилые дома в Золотом.

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Теги: ВСУ, война, Донбасс, обстрелы, сводка оос, минометы, Водяное
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