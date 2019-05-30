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30.05.2019, 09:23

Волкер об "уставших" от войны России против Украины: Это проблема

Волкер об "уставших" от войны России против Украины: Это проблема - Фото
Курт Волкер (скриншот из видеозаписи)

"Нельзя от такого уставать", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, есть ли "усталость от войны" внутри страны и у мирового сообщества

Гражданам Украины нельзя забывать, что Россия продолжает снабжать деньгами, средствами и живой силой свои оккупационные администрации в Донецке и Луганске, и что она "в буквальном смысле еженедельно убивает украинцев в Донбассе". Такую мысль спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер озвучил во время экспертной панели Фонда Карнеги.

"Когда речь заходит об "усталости", меня беспокоит одно: люди привыкают к тому, что Россия оккупировала часть страны, и что идет война. И это проблема", - сказал он.

По его словам, понимание, что агрессия РФ никуда не делась за эти пять лет, обязаны держать в уме и руководители стран ЕС, которые сообща удерживают на плаву санкции против России за ее политику по Украине.

Ранее дипломат посетовал, что сейчас у Запада "нет оптимизма" насчет того, что РФ готова что-то обсуждать по Украине. Вчера президент Зеленский написал пожелание по случаю Дня миротворцев ООН, а до того разговаривал за закрытой дверью с волонтерами, в том числе о красных линиях в отношениях с РФ.

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Теги: агрессия России, Курт Волкер, санкции, война в донбассе, усталость
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