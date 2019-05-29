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Опыт украинцев в миротворческих миссиях "стал важнейшим в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране", пишет глава государства

Сегодня, 29 мая, в мире отмечают Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций, который был учрежден 17 лет назад. Государства-члены ООН, неправительственные организации и граждане поминают в этот день погибших и отдают дань уважения служившим и продолжающим служить в составе операций по поддержанию мира.

Как пишет Facebook президента Владимира Зеленского, украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира на планете, и этот опыт "стал важнейшим в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране".

"Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты. Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии", - говорится в Facebook главы государства.

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В 1988 году вооруженные силы ООН по поддержанию мира были удостоены Нобелевской премии мира.

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Теги: Владимир Зеленский, ООН, война в донбассе, миротворец
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