Прямое попадание: боевики обстреляли жилые дома в Донбассе - фото

Фото: facebook.com/csomvd

В Луганской области боевики обстреляли жилые дома в Золотом. Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, жертв и пострадавших нет.

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"Сегодня, в 07:30 со стороны Голубовки боевики обстреляли Золотое Попаснянского района, граничащего с оккупированной территорией. Снаряд боевиков попал в частный дом № 33 по улице Леси Украинки", - отметила Погукай.

Она уточнила, что из-за прямого попадания снаряда дом полностью разрушен.

3 мая 2019 года сообщалось, что подразделения гибридной армии РФ в Донбассе вернулись к тактике применения кочующих батарей, обстреливая позиции ВСУ и жилые районы из-за "живого щита" во временно оккупированных поселках.