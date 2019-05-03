"Кочующие батареи" боевиков ударили минами по жилым дворам: видео

Подразделения гибридной армии РФ в Донбассе вернулись к тактике применения кочующих батарей, обстреливая позиции ВСУ и жилые районы из-за "живого щита" во временно оккупированных поселках. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции объединенных сил.

"Проводя вчера тренировки дежурных минометных расчетов, враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Новолуганское из 82 мм минометов и вблизи города Авдеевка - из 120 мм минометов", - пишут военные.

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При этом оккупанты вели обстрел с жилой территории поселков Доломитный, Яковлевка и Минеральные.

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Как уточнили в 93-й отдельной мехбригаде "Холодный Яр", бойцы которой сейчас выполняют задания по обороне линии разграничения под Донецком, 2 мая днем оккупанты обстреляли старый район Авдеевки: во дворы местных жителей прилетело четыре мины.

"В огород Валерия Семенюка мина попала именно в тот момент, когда неподалеку на дворе гуляли его племянники пяти и двенадцати лет. Детей от обломков спасла стена дома. Обломок насквозь пробил окно и посек кирпичную стену дома. Женщина в этот момент была внутри дома", - описали происшествие в 93 ОМБр.

13 мая 2017 года боевики обстреляли жилые кварталы старой части Авдеевки. В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор жилого дома: погибли три женщины и один мужчина, еще один мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован. Во дворе дома были две девочки 6 и 7 лет - они не пострадали, но остались сиротами.