"Кочующие батареи" боевиков ударили минами по жилым дворам: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Потерь среди местного населения удалось избежать благодаря принципиальной позиции войск ООС о запрете на ответный огонь по целям в жилых кварталах

Реклама
Реклама

Подразделения гибридной армии РФ в Донбассе вернулись к тактике применения кочующих батарей, обстреливая позиции ВСУ и жилые районы из-за "живого щита" во временно оккупированных поселках. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции объединенных сил.

"Проводя вчера тренировки дежурных минометных расчетов, враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Новолуганское из 82 мм минометов и вблизи города Авдеевка - из 120 мм минометов", - пишут военные.

Реклама

При этом оккупанты вели обстрел с жилой территории поселков Доломитный, Яковлевка и Минеральные.

Смотрите также: Дети войны: в Авдеевке девочка-сирота рисует дружбу и любовь

Как уточнили в 93-й отдельной мехбригаде "Холодный Яр", бойцы которой сейчас выполняют задания по обороне линии разграничения под Донецком, 2 мая днем оккупанты обстреляли старый район Авдеевки: во дворы местных жителей прилетело четыре мины.

"В огород Валерия Семенюка мина попала именно в тот момент, когда неподалеку на дворе гуляли его племянники пяти и двенадцати лет. Детей от обломков спасла стена дома. Обломок насквозь пробил окно и посек кирпичную стену дома. Женщина в этот момент была внутри дома", - описали происшествие в 93 ОМБр.

13 мая 2017 года боевики обстреляли жилые кварталы старой части Авдеевки. В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор жилого дома: погибли три женщины и один мужчина, еще один мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован. Во дворе дома были две девочки 6 и 7 лет - они не пострадали, но остались сиротами.

Отправить:
Распечатать:
Теги: обстрел, авдеевка, война в донбассе, миномет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Впервые после аварии SpaceX запускает корабль к МКС: трансляция
Впервые после аварии SpaceX запускает корабль к МКС: трансляция
"Кочующие батареи" боевиков ударили минами по жилым дворам: видео
"Кочующие батареи" боевиков ударили минами по жилым дворам: видео
Blue Origin интригуют насчет Луны и запускают ракету: видео
Blue Origin интригуют насчет Луны и запускают ракету: видео
Авто Огни Нью-Йорка. Главные премьеры старейшего автошоу США
Коболев: Газпром не может перекрыть Украине газ
ТЭК Коболев: Газпром не может перекрыть Украине газ
Как побороть хроническую усталость? Есть шесть способов
Мнение Как побороть хроническую усталость? Есть шесть способов
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Впервые после аварии SpaceX запускает корабль к МКС: трансляция
Впервые после аварии SpaceX запускает корабль к МКС: трансляция
"Кочующие батареи" боевиков ударили минами по жилым дворам: видео
"Кочующие батареи" боевиков ударили минами по жилым дворам: видео 08:10
Blue Origin интригуют насчет Луны и запускают ракету: видео
Blue Origin интригуют насчет Луны и запускают ракету: видео 02.05.19, 16:33
Победители Billboard Music Awards: Дрейк установил рекорд - видео
Победители Billboard Music Awards: Дрейк установил рекорд - видео 02.05.19, 15:03
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 