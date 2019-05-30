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30.05.2019, 11:51

В Берлине озвучили надежды по Донбассу перед встречей с Зеленским

В Берлине озвучили надежды по Донбассу перед встречей с Зеленским - Фото
Хайко Маас (фото - ЕРА)

Участник нормандского формата - глава МИД Германии - надеется, что смена власти в Украине "придаст новые импульсы" мирному урегулированию на востоке

Перед сегодняшним вылетом в Киев министр иностранных дел Германии Хайко Маас озвучил надежды официального Берлина по Донбассу: он полагает, что победа на президентских выборах Владимира Зеленского "дает шанс на выход из тупика". Об этом пишет Deutsche Welle.

Сегодня вместе с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом он встретится с новым главой государства.

"Динамика, исходящая от выборов в Украине, может дать шанс на выход из тупика и воплощение в жизнь минских соглашений", - обтекаемо сказал глава МИД ФРГ.

Масс выразил готовность вместе с Ле Дрианом содействовать этому "по мере сил", пишет агентство. По его словам, они Берлин и Париж также призовут Россию "внести свой конструктивный вклад".

В последние дни гибридная российская армия в Донбассе вновь применила артиллерию калибров 122 и 152 мм.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер посетовал, что сейчас у Запада "нет оптимизма" насчет того, что РФ готова что-то обсуждать по Украине. Он также сказал, что "нельзя уставать" от того, что РФ убивает украинцев на востоке.

Читайте также: Хроника войны России против Украины: май 2019 года

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Теги: Хайко Маас, война в донбассе, мид фрг
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