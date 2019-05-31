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31.05.2019, 07:08

Катастрофа MH17: Малайзия требует доказательств вины России

Катастрофа MH17: Малайзия требует доказательств вины России - Фото
Фото: EPA

Премьер Малайзии сказал, что "нельзя быть уверенным", что ракета была выпущена Россией

Правительство Малайзии хочет убедительных доказательств того, что Россия несет ответственность за трагедию рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году в Донбассе. Об этом заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад, сообщает Malay Mail.

По его словам, Малайзия согласилась с отчетом о расследовании в Нидерландах, но только до того момента, где указано, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, - это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена ​​в Украине", - отметил он.

Он считает, что Малайзия должна быть вовлечена в исследование черного ящика, поскольку самолет принадлежит Малайзии, там были пассажиры этой страны.

"Мы не знаем, почему мы исключены из исследования, но с самого начала мы видим в нем слишком много политики", - убежден Мохамад.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. 24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.

Bellingcat вскоре сообщили, что доставку Бука курировал офицер ГРУ Олег Иванников, известный по прозвищу "Андрей Иванович" и позывному "Орион".

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Теги: Россия, война, Донбасс, ракета, катастрофа, Малайзия, мн17, вина, Махатхир Мохамад
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