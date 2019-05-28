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Экипажи двух малых артиллерийских катеров при поддержке авиации тренировались маневрировать и атаковать обнаруженную цель

В Азовском море экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" провели учебные маневры со стрельбой из кормового и носового артиллерийских модулей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Учения в море проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекли вертолет Ми-14.

Во время учений моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель при помощи цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировались в противовоздушной обороне.

"Подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров и удерживать на надлежащем уровне готовность морского компонента Объединенных сил к реагированию…", - поясняют в Минобороны.

13 мая ракетный катер Прилуки ВМС Украины и корабль Echo Королевского военно-морского флота Великой Британии провели учения в акватории Черного моря вблизи Одессы. 

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Теги: учения, азовское море
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