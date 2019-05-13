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13.05.2019, 11:49

Корабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фото

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Корабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фото
Корабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фото
Корабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фотоКорабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фото

Украинские и британские военные помимо боевого слаживания отработали спасение потерпевшего с корабля ВМС Британии

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Ракетный катер Прилуки ВМС Украины и корабль Echo Королевского военно-морского флота Великой Британии провели учения в акватории Черного моря вблизи Одессы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Они выполнили задачи "по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО". В учения также участвовал вертолет морской авиационной бригады Ми-14, который выполнял задачи по освещению надводной обстановки в районе тренировок.

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"Сегодня перед нами стояла задача поднять с борта британского корабля потерпевшего. Считаю, что отработали на отлично", - отметил инструктор-спасатель парашютно-десантной группы старший сержант Сергей Картель.

В Генштабе подчеркнули, что целью учений с кораблями НАТО "является укрепление стабильности и безопасности в Черноморском регионе".

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Теги: вмс, флот, британия, учения, черное море, катер, прилуки, Echo
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