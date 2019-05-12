ВСУ показали захват вражеского судна в открытом море: видео

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В условиях тренировочного ближнего боя в трюмах и на палубе задержан и уничтожен условный противник

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Абордажные группы 73 морского центра специального назначения Командования Сил специальных операций ВСУ продемонстрировали отработку захвата судов в открытом море. Об этом сообщает командование на странице в Facebook.

"Во время захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем из различных высот системой Канат и водным путем на скоростных катерах", - сказано в сообщении.

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Также сказано, что в трюмах и на палубе "задержан и уничтожен условный противник в условиях ближнего боя (CQB)".

В ролике играет музыка украинской группы АННА/ANNA.

Ранее артиллерия прикрывала в бою пехоту во время учений ВСУ под Ровно.

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Теги: ВСУ, учения, судно, море, захват
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