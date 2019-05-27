В Кремле отказались комментировать слухи об отставке Суркова

Владислав Сурков (фото - скриншот видео)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слухами появившиеся сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков написал заявление об отставке, и отказался их комментировать. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, не планирует ли Кремль найти замену Суркову в качестве переговорщика по Донбассу в связи с решением пророссийского политика Виктора Медведчука сложить с себя такие полномочия.

В конце прошлой недели в телеграм-каналах якобы появилась информация о том, что Сурков написал заявление об увольнении.

Сурков занимает эту должность с сентября 2013 года, он курирует вопросы, связанные с террористическими организациями ДНР и ЛНР.

24 мая Сурков заявил, что решение президента РФ о выдаче российских паспортов в ОРДЛО – это "долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации".