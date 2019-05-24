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24.05.2019, 17:41

Медведчук заявил, что выходит из переговоров с Россией

Медведчук заявил, что выходит из переговоров с Россией - Фото
Виктор Медведчук (скриншот видео)

Пророссийский политик "не может представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского"

Пророссийский политик, глава партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук заявил, что "не видит смысла представлять интересы" команды президента Владимира Зеленского в переговорах с Россией, а его партия находится в оппозиции к главе государства с момента его избрания. Об этом Медведчук сказал российскому изданию Взгляд.

"Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского по следующим принципиальным для меня вопросам, которые я отстаивал и буду отстаивать. А именно: я выступаю за мир в Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях. Я выступаю за возвращение Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс", - заявил он. При этом, по мнению Медведчука, позиция Зеленского "полностью противоречит мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий".

"Господин Зеленский выступает против особого статуса для Донбасса, он против амнистии для граждан Украины (подчеркиваю – граждан Украины), которые живут на неподконтрольных территориях. Он утверждает, что общего между Украиной и Россией осталась одна граница. Я категорический противник подобной точки зрения", - добавил он.

Медведчук считает, что Зеленский и его команда ошибаются, поскольку "украинцев и россиян объединяет тысячелетняя история, славянские корни, православная вера и совместная победа в Великой Отечественной войне, миллионы родственников, живущих в обеих странах".

Заявление стало ответом на слова главы Администрации президента Андрея Богдана о том, что у Зеленского "не видят Медведчука переговорщиком с их стороны". Если Россия видит переговорщиком со своей, это их выбор", - сказал также Богдан.

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Теги: Владимир Зеленский, война, Донбасс, виктор медведчук
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