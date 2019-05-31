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31.05.2019, 10:51

Пять лет войны. В Донбассе ранена женщина и 5-летний ребенок

Пять лет войны. В Донбассе ранена женщина и 5-летний ребенок - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

В ОБСЕ отметили, что повреждения жилого дома Горловки возникли в результате взрыва снаряда из вооружения неустановленного типа

Вследствие обстрела во временно Горловке женщина и ребенок получили ранения, повреждены жилые дома. Об этом сегодня сообщила пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

На улице Покидько, 13 наблюдатели видели свежие осколочные повреждения и следы горения на северной наружной стене одноэтажного дома, а также отметили, что на той же стене одно окно разбито, а в другом, затянутом пластиковой пленкой окне отсутствует оконная рама.

"В гостиной дома вокруг той же оконной рамы были свежие осколочные повреждения и деревянные доски вместо отсутствующей оконной рамы, а также осколочные повреждения деревянной дверной рамы (дверь была снята). В спальне наблюдатели также видели трещины в филенках двери и пробоину в нижней части филенок", - отметили в пресс-службе.

По оценке ОБСЕ, повреждения возникли в результате взрыва снаряда из вооружения неустановленного типа, выпущенного из северного направления.

"Примерно в пяти метрах к северо-западу от указанного дома наблюдатели видели разбитое окно с северной стороны одноэтажного дома, по оценке, в результате разрыва снаряда из вооружения неустановленного типа, выпущенного с северного направления", - уточнили в пресс-службе.

Команда СММ также зафиксировала разбитое окно с южной стороны другого одноэтажного дома, расположенного приблизительно в 13 м к северо-востоку от первого дома; определить тип примененного вооружения и направление огня не представлялось возможным.

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В доме на улице Покидько, 13 наблюдатели видели женщину 30 лет и девочку 5 лет с порезом над левой бровью. Женщина сообщила, что поздно вечером 27 мая вся семья находилась дома, когда снаружи раздался взрыв. По ее словам, во время взрыва ее свекровь находилась в гостиной.

Женщина добавила, что ее свекровь получила ранения головы, плеча и руки и ее в тот же вечер отвезли в больницу в Горловке; а ее дочь, которая случайно порезалась осколками стекла из двери спальни, отвезли в ту же больницу на следующий вечер ввиду продолжительного стрессового состояния после инцидента.

В больнице Горловки медработники сообщили, что поздно вечером 27 мая к ним поступила женщина 70 лет с сотрясением мозга и переломом ключицы, а также осколочными ранениями головы, левого плеча и руки, а вечером 28 мая ввиду шокового состояния в больницу привезли девочку.

По состоянию на 12  марта 2019 года с начала гибридной войны в Донбассе более трех тысяч местных жителей были убиты и до девяти тысяч получили ранения.

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Теги: боевики, обсе, ребенок, обстрелы, Горловка
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