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29.05.2019, 14:19

В России предложили Украине начать все "с чистого листа"

В России предложили Украине начать все "с чистого листа" - Фото
Валентина Матвиенко (фото - kremlin.ru)

Спикер Совета Федерации РФ отметила, что Москва ждет сигналов на изменение отношений от Рады и президента Украины

Россия готова трудиться над восстановлением и нормализацией отношений с Украиной и предлагает "начать с чистого листа". Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС.

"Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли, как это исправить. И будем вместе двигаться дальше", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что заинтересованность должна быть с обеих сторон. "Что касается нас - мы открыты к диалогу", - отметила Матвиенко.

Спикер подчеркнула, что в РФ ждут сигналов на изменение отношений и от Верховной Рады.

Матвиенко подчеркнула, что если Рада проявит "интерес к восстановлению диалога с Россией, то этот шаг в РФ будут только приветствовать".

"И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента, получившего, кстати, мощную поддержку населения", - уточнила Матвиенко. 

13 февраля 2019 года 49% жителей Донбасса считали Россию стороной конфликта на востоке Украины.

По состоянию на 12  марта 2019 года с начала гибридной войны в Донбассе более трех тысяч местных жителей были убиты и до девяти тысяч получили ранения.

Читайте также: Хроника войны России против Украины: май 2019 года

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Теги: Валентина Матвиенко, Россия, Украина, отношения, чистый лист
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