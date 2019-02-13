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13.02.2019, 12:25

Опрос: 49% жителей Донбасса назвали Россию стороной конфликта

Опрос: 49% жителей Донбасса назвали Россию стороной конфликта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным опроса, 23% респондентов в Донбассе убеждены, что российская армия воюет на стороне боевиков

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49% жителей Донбасса считают Россию стороной конфликта на востоке Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой центра Разумкова.

Не согласны с таким мнением 27%, еще 24% не ответили на вопрос. Треть жителей Донбасса убеждена, что Россия поставляет оружие боевикам террористических организаций ДНР/ЛНР, 27% - Россия контролирует все политические и военные действия в ОРДЛО, 23% - российская армия воюет на стороне боевиков.

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Около половины граждан как в целом в Украине, так и на украинском Донбассе предпочитают возвращение временно оккупированных территорий на довоенных условиях.

Вероятность возвращения оккупированных территорий жители Донбасса оценивают неоднозначно: 25% верят в возвращение в течение ближайших пяти лет, еще 25% - в отдаленной перспективе, а 17% вообще считают невозможным возвращение ОРДЛО в Украину.

Введение миротворческих сил ООН в ОРДЛО поддерживают на западе (73%) и центре (66%), значительно меньше на юге (50%), востоке (23%) регионах и в Донбассе (30%).

"Однако в случае введения миротворческих сил большинство граждан согласны с мнением, что миротворцы должны располагаться на всех оккупированных территориях до границы с Россией, а не только на линии соприкосновения", - уточнили социологи.

В Донецкой и Луганской областях (на контролируемой Украиной территории) опрос проходил 1-11 ноября 2018 года. Всего в каждой из областей было опрошено по 500 респондентов по выборке, представляющей взрослое население областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,5%.

72% украинцев разделяют мнение, что сейчас идет война Украины с Россией.

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Теги: Россия, боевики, война, Донбасс, виктор янукович, опрос
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