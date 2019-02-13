72% украинцев уверены, что идет война с Россией - опрос

Иллюстративное фото: пресс-служба 53-й ОМБр

72% украинцев разделяют мнение, что сейчас идет война Украины с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой центра Разумкова.

Социологи уточнили, что такой взгляд является более распространенным на западе(91%) и центре (79%). На юге это мнение разделяют 62%, на востоке - 47%.

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"Почти каждый пятый в этих регионах не определился с ответом на этот вопрос. Исследование общественного мнения на подконтрольном Украине Донбассе показало, что взгляды жителей региона разделились практически пополам - 39% считают, что сегодня идет война Украины с Россией, а 40% - нет", - говорится в сообщении.

По данным опроса, почти 70% граждан Украины соглашаются, что ради мира на Донбассе стоит идти на компромиссы с Россией и террористическими организациями ДНР/ЛНР, однако только 16% согласны на любые компромиссы.

"Силовой вариант решения конфликта поддерживают 17% украинцев. Среди жителей Донбасса значительно выше готовность идти на любые компромиссы ради мира (46%), а также меньше поддержка силового решения конфликта (10%)", - говорится в сообщении.

Социологи подчеркнули, что наименее приемлемыми и для жителей Донбасса, и для граждан Украины в целом является проведение выборов на условиях боевиков и их амнистия.

Для жителей Донбасса, а также южного и восточного регионов более приемлемы предоставления ОРДЛО "особого статуса", русскому языку - статуса государственного, принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины и восстановление путей сообщения и торговли с оккупированными территориями.

Опрос проводился с 19 по 25 декабря 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей среди двух тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Согласно опросу Социс, в топ-3 главных проблем 2018 года для украинцев попали война в Донбассе, низкий уровень зарплаты или пенсии и повышение тарифов на коммунальные услуги.