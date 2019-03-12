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12.03.2019, 14:15

В ООН назвали количество жертв войны в Донбассе

В ООН назвали количество жертв войны в Донбассе - Фото
В зоне боевых действия около села Крымское (скриншот из видеозаписи)

По данным ООН, с начала гибридной войны более трех тысяч местных жителей погибли в Донбассе

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В 2018 году ООН зафиксировала 279 пострадавших среди местных жителей в Донбассе. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

По данным ООН, из 279 человек - 55 погибших и 224 раненых.

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"Это в два раза меньше, чем количество жертв среди гражданского населения в 2017 году и наименьший годовой показатель за весь период конфликта", - отмечается в сообщении.

С 15 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения за все периоды: погибли двое (мужчина и женщина), 11 мужчин и три женщины получили ранения.

С начала гибридной войны более трех тысяч местных жителей были убиты и до девяти тысяч получили ранения.

"Стороны конфликта могут остановить боевые действия и свести цифры жертв среди населения до нуля, придерживаясь режима прекращения огня", - отметила Фрейзер.

13 февраля 2019 года 49% жителей Донбасса считали Россию стороной конфликта на востоке Украины.

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Теги: ООН, война, Донбасс, жертвы
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