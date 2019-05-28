В Донбассе пункты пропуска переходят на новый график работы

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Контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в Донбассе перейдут на летний режим работы с 1 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

"С 1 июня и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции объединенных сил будут осуществляться с 06:00 до 20:00", - отметили в пресс-центре.

На летний режим работы будут переведены:

КПВВ Золотое - дорожный коридор Стаханов - Золотое - Горское - Лисичанск;

КПВВ Майорск - дорожный коридор Горловка - Бахмут;

КПВВ Марьинка - дорожный коридор Донецк - Курахово;

КПВВ Новотроицкое - дорожный коридор Донецк - Мариуполь (через Волноваху);

КПВВ Гнутово (с. Пищевик) - дорожный коридор Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь;

КПВВ Станица Луганская - дорожный коридор Станица Луганская - Счастье – Новоайдар.

Источники LIGA.net сообщили, что накануне майских праздников количество людей стало больше, чем в обычные выходные дни в Станице Луганской. "Людей очень много, идут за украинскими пенсиями, продуктами в Станицу, там же дешевле", - добавил луганчанин.



