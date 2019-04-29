"Люди теряют сознание": что происходит на линии разграничения

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На линии разграничения в единственном пешеходном пункте пропуска Луганской области в Станице Луганской люди теряют сознание из-за длинных очередей на пунктах пропуска и жары в течение последних нескольких дней. Об этом сообщает пресс-служба миссии ОБСЕ.

"В 12:20 на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) к северу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) команда СММ видела около 500 человек, ожидавших в очереди на выход из подконтрольных правительству районов, а также примерно 40 человек в противоположном направлении", - отметили в пресс-службе.

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Спустя примерно два часа наблюдатели видели около 600 человек, ожидавших в очереди на выход из подконтрольных правительству районов а также примерно 20 человек в противоположном направлении.

На автостоянке возле блокпоста женщина и мужчина в возрасте 50–60 лет рассказали членам патруля миссии о том, что они потратили в общей сложности два часа, чтобы попасть из неподконтрольных правительству районов в подконтрольные.

"Находящиеся на пунте пропуска медработники рассказали наблюдателям, что 25 апреля медицинская помощь была оказана в общей сложности 120 людям, которые плохо себя чувствовали, 30 из них потеряли сознание из-за высокой температуры", - сказали в ОБСЕ.

Источники LIGA.net уточнили, что накануне майских праздников количество людей стало больше, чем в обычные выходные дни. "Людей очень много, идут за украинскими пенсиями, продуктами в Станицу, там же дешевле", - добавил луганчанин.

Местные жители рассказали, что стоят в очереди до пяти-шесть часов, чтобы пересечь линию разграничения. "На блокпосту (боевиков, - ред.) вчера создали специально очередь и не пускали некоторое время в Луганск", - добавил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

С 1 декабря 2018 года по 5 апреля 2019 года во время пересечения линии соприкосновения по естественным причинам умерли 16 человек, преимущественно пожилого возраста, на линии разграничения в Донбассе.