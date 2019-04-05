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05.04.2019, 07:08

В ОБСЕ сказали, сколько умерло людей на линии разграничения

В ОБСЕ сказали, сколько умерло людей на линии разграничения - Фото
Эртурул Апакан (фото - osce.org)

В ОБСЕ подчеркнули, что мирные жители "до сих пор вынуждены платить слишком высокую цену"

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С 1 декабря 2018 года во время пересечения линии соприкосновения по естественным причинам умерли 16 человек, преимущественно пожилого возраста, на линии разграничения в Донбассе. Об этом заявил глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, передает пресс-служба миссии.

"Этот факт служит суровым напоминанием о еще более тяжелых трудностях, с которыми этим людям приходится сталкиваться вот уже пять лет", - сказал Апакан.

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Он подчеркнул необходимость ремонта моста в Станице Луганской, отметив: "Следует немедленно предпринять необходимые гуманитарные меры".

По его словам, что гражданские лица до сих пор вынуждены платить слишком высокую цену.

"За этот год инциденты, связанные с минами и неразорвавшимися боеприпасами, а также нарушения режима прекращения огня, количество которых постоянно колеблется, уже забрали жизни 20 мирных жителей", - уточнил Апакан.

Глава ОБСЕ добавил, что несмотря на недавнее подтверждение приверженности прекращению огня, вступившего в силу 8 марта, ситуация с безопасностью на востоке Украины остается нестабильной.

25 марта 2019 года боевики сорвали ремонт моста в Станице ЛУганской.

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Теги: война, Донбасс, линия разграничения, Эртурул Апакан
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