Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.03.2019, 13:29

Боевики сорвали ремонт моста в Станице: Геращенко критикует ОБСЕ

Боевики сорвали ремонт моста в Станице: Геращенко критикует ОБСЕ - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый вице-спикер Верховной Рады отметила, что РФ блокирует решение гуманитарных проблем Донбасса, а ОБСЕ избегает комментариев

Реклама
Реклама

Сегодня 26 строителей и 13 единиц техники выехали на разрушенный боевиками мост в Станице Луганской для начала реконструкции этого объекта, но страна-агрессор РФ не предоставила Украине режим тишины. Об этом у себя в Facebook заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она уточнила, что вместе с представителем Украины в ТКГ Евгением Марчуком провели видеоконференцию с командующим объединенными силами Сергеем Наевым, который находится  в Станице Луганской.

Реклама

По словам Геращенко, Наев доложил о полной готовности украинской стороны приступить к реконструкции моста и полноценной работе в пункта пропуска Золотое.

"На месте также находятся представители СММ ОБСЕ, которые традиционно избегают комментариев и высказывание публичной позиции, что РФ блокирует решение гуманитарных проблем Донбасса", - подчеркнула Геращенко.

Фото: скриншот видео

Она сказала, что РФ не дала никакого ответа на запрос Украины обеспечить режим тишины.

"Мы ожидаем от ОБСЕ и стран нормандского формата четкого публичного обращения к РФ с требованием прекратить блокировать решения гуманитарных проблем Донбасса. Россия должна убрать свой блокпост посреди разрушенного моста, немедленно провести разминирование территорий вблизи Северского Донца и предоставить режим тишины для украинских строителей, мы проведем реконструкцию моста", - подчеркнула Геращенко.

Первый вице-спикер отметила, что тема ремонта моста в Станице Луганской, немедленного открытия пункта пропуска Золотое и освобождения заложников станут главными на встрече трехсторонней контактной группы в Минске.

"Мы с Марчуком предлагаем провести освобождение 30 марта. И, конечно, важна позиция ОБСЕ. Достаточно глубоких беспокойств - стоит требовать от Москвы выполнения минских соглашений", - добавила Геращенко.

22 марта Марчук заявил, что пункт пропуска Станица Луганская боевики хотят использовать для пропуска тяжелой военной техники, поэтому блокируют ремонт моста через КПВВ. Украина уведомила международных партнеров о намерении восстановить мост в одностороннем порядке, по своим стандартам.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Сергей Наев, Ирина Геращенко, евгений марчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 