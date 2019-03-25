Боевики сорвали ремонт моста в Станице: Геращенко критикует ОБСЕ

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня 26 строителей и 13 единиц техники выехали на разрушенный боевиками мост в Станице Луганской для начала реконструкции этого объекта, но страна-агрессор РФ не предоставила Украине режим тишины. Об этом у себя в Facebook заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она уточнила, что вместе с представителем Украины в ТКГ Евгением Марчуком провели видеоконференцию с командующим объединенными силами Сергеем Наевым, который находится в Станице Луганской.

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По словам Геращенко, Наев доложил о полной готовности украинской стороны приступить к реконструкции моста и полноценной работе в пункта пропуска Золотое.

"На месте также находятся представители СММ ОБСЕ, которые традиционно избегают комментариев и высказывание публичной позиции, что РФ блокирует решение гуманитарных проблем Донбасса", - подчеркнула Геращенко.

Фото: скриншот видео

Она сказала, что РФ не дала никакого ответа на запрос Украины обеспечить режим тишины.

"Мы ожидаем от ОБСЕ и стран нормандского формата четкого публичного обращения к РФ с требованием прекратить блокировать решения гуманитарных проблем Донбасса. Россия должна убрать свой блокпост посреди разрушенного моста, немедленно провести разминирование территорий вблизи Северского Донца и предоставить режим тишины для украинских строителей, мы проведем реконструкцию моста", - подчеркнула Геращенко.

Первый вице-спикер отметила, что тема ремонта моста в Станице Луганской, немедленного открытия пункта пропуска Золотое и освобождения заложников станут главными на встрече трехсторонней контактной группы в Минске.

"Мы с Марчуком предлагаем провести освобождение 30 марта. И, конечно, важна позиция ОБСЕ. Достаточно глубоких беспокойств - стоит требовать от Москвы выполнения минских соглашений", - добавила Геращенко.

22 марта Марчук заявил, что пункт пропуска Станица Луганская боевики хотят использовать для пропуска тяжелой военной техники, поэтому блокируют ремонт моста через КПВВ. Украина уведомила международных партнеров о намерении восстановить мост в одностороннем порядке, по своим стандартам.