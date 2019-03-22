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22.03.2019, 13:17

Марчук: Боевики хотят использовать мост Станицы для бронетехники

Марчук: Боевики хотят использовать мост Станицы для бронетехники - Фото
Евгений Марчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель Украины в контактной группе прокомментировал возможный ремонт разрушенного моста на линии разграничения

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Пункт пропуска Станица Луганская боевики хотят использовать для пропуска тяжелой военной техники, поэтому блокируют ремонт моста через КПВВ. Украина уведомила международных партнеров о намерении восстановить мост в одностороннем порядке, по своим стандартам. Об этом сегодня на брифинге рассказал представитель Украины в контактной группе Евгений Марчук.

По его словам, на КПВВ Станица Луганская разрушен мост, и транспорт там пройти не может.

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"И только пешеходы (идут) через разрушенный мост. Это очень опасные для простых людей вещи. Поскольку по такой конструкции быстро нельзя пропускать, все очень медленно, даже были случаи тяжелых инфарктов", - отметил он.

Украина трижды предлагала варианты, как отремонтировать мост, тогда как боевики уже несколько лет выдвигают разные претензии к этому проекту.

Разногласия сводятся к тому, что оккупанты "требуют" отстроить мост шириной от четырех метров, чтобы мог пройти и бронетранспортер, и танк. Последнее предложение Украины сводилось к тому, чтобы мост был шириной 2,2 метра, и две деревянные вставки, которые могут выдержать вес в пять тонн.

Фото: скриншот видео

"Украина готова в одностороннем порядке приступить к восстановлению моста, но по таким стандартам - ширина 2,2, и деревянные вкладки, чтобы не прошла тяжелая боевая техника. Категорически (это предложение Украины, - ред.) не воспринимается", - подчеркнул Марчук.

Он отметил, что Украина направила ноты лидерам стран нормандской четверки - Франции, Германии и России, а также руководству ОБСЕ о готовности в одностороннем порядке приступить к ремонту моста.

Сейчас Украина ожидает реакции на ноты. По его словам, для ремонта уже все готово - и инженерные расчеты, и строители. Боевики блокируют эту инициативу, заявляя, что якобы найдут своих строителей. Он отметил, что в районе КПВВ Станица Луганская проживают 248 000 граждан по обе стороны.

Пункт пропуска Золотое на линии разграничения в Луганской области будет открыт в воскресенье, 24 марта. 

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Теги: боевики, ремонт, станица луганская, мост, техника, евгений марчук
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