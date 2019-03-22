Геращенко сказала, когда Украина откроет пункт пропуска Золотое

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пункт пропуска Золотое на линии разграничения в Луганской области будет открыт в воскресенье, 24 марта. Об этом сегодня на брифинге сообщила Ирина Геращенко.

"Украина определила дату открытия КПВВ Золотое. Мы планируем открыть его в воскресенье утром", - сообщила Геращенко, добавив, что об этом уже уведомлены международные партнеры.

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Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук подчеркнул, что через существующих шесть пунктов пропуска на линии разграничения ежедневно официально проходят 38000 гражданских, а на пасхальные праздники эта цифра превысит 50000 человек.

Он напомнил, что украинская сторона дважды уведомляла россиян о готовности открыть дополнительный пункт КПВВ Золотое.

Это решение было принято в Берлине в 2016 году лидерами нормандской четверки. На подготовительные работы, в том числе разминирование, ремонт КПВВ, расчищение дорог украинская сторона потратила чуть более 7 млн грн.

По его словам, открытие этого КПВВ даст возможность не совершать 120-километровый объезд к Станице Луганской. По расчетам, в районе Золотого с обеих сторон проживают 135 000 человек (77 000 на подконтрольной и более 57 000 на неподконтрольной территории).

Напомним, всего на линии разграничения открыты шесть пунктов пропуска - пять автомобильно-пешеходных (в Донецкой области)и один - пешеходный (Станица Луганская в Луганской области)

9 декабря 2017 года боевики не открыли контрольно-пропускной пункт Золотое на время ремонта КПВВ Станица Луганская.