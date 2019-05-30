В ИС сказали, за счет чего Россия хочет контролировать ОРДЛО

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Россия имеет четкий план действий в отношении оккупированных частей Донбасса, и одна из главных целей - "возвращение" ОРДЛО под условный контроль Украины на правах автономии с широкими правами, которая де-факто как политически, так и экономически, остается под контролем Кремля и его спецслужб. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

По мнению координатора ИС Дмитрия Тымчука, это должно дать сигнал западу, в первую очередь ЕС, о пересмотре и отмене антироссийских санкций и возобновлении экономического сотрудничества, а также вынесении вопроса аннексированного Крыма "за скобки".

"Еще одна цель - полное перекладывание финансирования "автономии" и восстановления ее разрушенной инфраструктуры на официальный Киев и бюджет Украины. При этом, данными финансовыми ресурсами будут полностью распоряжаться ставленники Москвы", - отмечается в сообщении.

29 мая 2019 года спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова трудиться над восстановлением и нормализацией отношений с Украиной и предлагает "начать с чистого листа".

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