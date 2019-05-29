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29.05.2019, 12:58

Восемь военных захвачены в плен в Донбассе. Реакция Зеленского

Восемь военных захвачены в плен в Донбассе. Реакция Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент пообещал действовать "максимально быстро и эффективно" для освобождения украинских военных

Президент Владимир Зеленский заслушал информацию об обстоятельствах, при которых восемь военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБР недавно попали в плен. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операции объединенных сил, факта государственной измены не установило. В то же время относительно командования батальона и 53-й омбр будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы", - отмечается в сообщении.

Установлено нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ Новотроицкое, КП Березовое-1 и Березовое-2 порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения.

Зеленский отметил, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов.

"Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят", - отметил президент.

В штабе ООС отметили сегодня LIGA.net, что у пресс-центра нет пока новой информации об инциденте. Отвечая на вопрос, живы ли украинские военные, в штабе сказали: "К сожалению, у нас нет информации по этому вопросу".

В то же время относительно ситуации, когда вчера пропал без вести боец 54-й отдельной механизированной бригады, в штабе ООС сказали: "Нет, пока свежей информации нет. Проводится расследование, уточняем, там работает группа".

22 мая 2019 года в плен к боевикам гибридной российской армии на востоке Украины попали восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины. 

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Теги: Владимир Зеленский, боевики, война, Донбасс, военные, плен
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