Восемь военных захвачены в плен в Донбассе: заехали не туда

Донбасс (фото - пресс-служба Минобороны)

Сегодня утром, 22 мая, в плен к боевикам гибридной российской армии на востоке Украины попали восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба операции объединенных сил.

После того, как военные случайно отклонились от намеченного маршрута и попали на грузовом авто на территорию ОРДЛО, их задержали боевики.

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"Командование объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих. Военной прокуратурой внесены сведения в Единый госреестр досудебных расследований, проводятся следственные действия", - отметили в штабе.

Командование ООС обещает публиковать сведения о судьбе военных "оперативно с поступлением новой информации".

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