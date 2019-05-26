Названы имена военных ВСУ, попавших в плен к боевикам РФ: фото

Грузовики в Донбассе (фото - пресс-служба Минобороны)

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В сети обнародованы имена восьми украинских военнослужащих, которые 22 мая случайно отклонились от намеченного маршрута и попали на оккупированную территорию, где их задержали боевики РФ. Данные опубликовала в своем Facebook волонтер из Днепра Дарья Андрусенко-Якотюк.

В плен попали:

Старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981) Старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965) Старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984) Старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971) Старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982) Прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970) Старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994) Старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)

"Как случилось, что они решили сократить проложенный маршрут - пока неизвестно, как и тот момент, почему на КПВВ (Новотроицкое - ред.) у них не спрашивали направления и цели поездки на линию разграничения", - добавила волонтер.

LIGA.net обратилась за подтверждением данных. Обновлено. В 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, в которую входит 43-й отдельный мотопехотный батальон Патриот, где служили пропавшие военные сказали: "В силу определенных обстоятельств пока не можем дать официального подтверждения по ФИО пленных".



