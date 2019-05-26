Названы имена военных ВСУ, попавших в плен к боевикам РФ: фото

В сети обнародованы имена восьми украинских военнослужащих, которые 22 мая случайно отклонились от намеченного маршрута и попали на оккупированную территорию, где их задержали боевики РФ. Данные опубликовала в своем Facebook волонтер из Днепра Дарья Андрусенко-Якотюк.
В плен попали:
"Как случилось, что они решили сократить проложенный маршрут - пока неизвестно, как и тот момент, почему на КПВВ (Новотроицкое - ред.) у них не спрашивали направления и цели поездки на линию разграничения", - добавила волонтер.
LIGA.net обратилась за подтверждением данных. Обновлено. В 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, в которую входит 43-й отдельный мотопехотный батальон Патриот, где служили пропавшие военные сказали: "В силу определенных обстоятельств пока не можем дать официального подтверждения по ФИО пленных".