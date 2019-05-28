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28.05.2019, 15:12

Турчинов о заявлении Шуфрича: Пятая колонна поднимает голову

Турчинов о заявлении Шуфрича: Пятая колонна поднимает голову - Фото
Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

Ранее Шуфрич сообщил, что подал заявление против пятого президента Петра Порошенко о совершении государственной измены

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов назвал иск депутата Нестора Шуфрича, в котором тот просит привлечь Турчинова к ответственности по статье о госизмене за события в Донбассе 2014 года, попыткой реванша "пророссийской "пятой колонны". Об этом он написал в Facebook.

"Бывший "регионал" Нестор Шуфрич подал заявление в ГПУ, ГБР и СБУ об открытии уголовного производства против меня за приказ в 2014 году уничтожать врагов и защищать свою страну от российских захватчиков", - написал Турчинов.

Ранее Шуфрич в своем Facebook сообщил, что подал заявление о совершении преступления по статье о государственной измене пятым президентом Петром Порошенко из-за его "решения выйти из режима прекращения огня и дать команду Вооруженным силам Украины начать наступление. 30 июня 2014 года". Депутат также опубликовал текст заявления. 

"Для таких шуфричей защита родной страны - это преступление, но я уверен, что для каждого украинца - это обязанность - защищать свое государство от всякой дряни, которая стремится лишить нас нашей земли, нашей свободы, нашей независимости. Если бы те события вновь повторились, я, не колеблясь, поступил бы так же", - написал Турчинов.

По его словам, сейчас "окружение Януковича, пророссийская "пятая колонна" поднимают голову, надеясь на реванш".

Напомним, вернувшийся в Украину экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов также пишет заявления против Петра Порошенко, в которых обвиняет его в попытке захватить власть и отмывании денег.

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Теги: госизмена, александр турчинов, нестор шуфрич
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