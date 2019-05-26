Портнов хочет ареста всех активов Порошенко

Андрей Портнов (фото - LIGA.net)

Вернувшийся в Украину спустя пять лет после Майдана Андрей Портнов, который был замглавы АП времен обвиняемого в госизмене Виктора Януковича, хочет ареста всех активов пятого президента Петра Порошенко, которого он обвиняет в якобы госизмене и отмывании денег. Об этом он заявил в эфире 112 Украина.

"Мое ходатайство (в суд - ред.) будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов - это банковские счета, это все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей", - заявил Портнов, уточнив, что это касается "второго кейса" по Порошенко.

Также Портнов рассказал, что именно считает госизменой пятого президента. По его словам, это попытка "захвата власти", которая якобы заключалась в намерении ввести военное положение, чтобы сорвать президентские выборы: "Он сыграл на пользу РФ, чем ухудшил обороноспособность Украины и ее авторитет на международной арене.

21 мая по его заявлению ГБР начала расследование о возможной госизмене Порошенко. Позже Портнов подал еще одно заявление, где обвинил его в отмывании денег армии.

22 мая Портнов пришел в ГПУ, несмотря на то, что был вызван на 27 мая. Он заявил, что на допросе обвинил главу Департамента спецрасследований ГПУ Горбатюка в покрывании убийств на Майдане и действиях в интересах РФ. Горбатюк это опроверг. Перед всем этим генпрокурор Луценко в Facebook написал, что к Портнову у ГПУ нет вопросов.

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