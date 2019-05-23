Коломойский: Портнов мне юридически помогает лет 20

Игорь Коломойский (фото - скриншот видео)

Заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов давно помогает олигарху Игорю Коломойскому "юридически". Об этом сам Коломойский рассказал в интервью УП.

"Послушайте, он мне юридически помогает лет 20", - ответил Коломойский на вопрос, в каком именно деле Портнов ему оказывает помощь.

Он сказал, что недавно встречался с Портновым и говорил об "одном юридическом вопросе, связанном с зарубежными процессами".

"Он мне там помогает кое в чем. Он так заматерел в этом вопросе, когда он отбивался от 800 грн, от всех международных санкций, то он прошел серьезный путь", - отметил Коломойский.

Он назвал Портнова первым специалистом "по тому, как отбиваться от необоснованных и придуманных обвинений" и заявил, что в свое время Портнова обвинили "в том, что он украл свою зарплату в 800 грн".

Журналист спросил у Коломойского, поддерживает ли Портнова в том, что он подает заявления в ГБР, НАБУ, ГПУ на пятого президента Петра Порошенко и его окружение.

"Не осуждаю точно. Скорее да, морально я на его стороне, очень поддерживаю. А в некоторых вопросах просто поддерживаю. Потому что было несколько ситуаций, в которых Порошенко мог спокойно распорядиться и перестать его преследовать. А он продолжал преследовать. Лично Порошенко", - ответил олигарх.

Президент Владимир Зеленский назначил главой Администрации Андрея Богдана - личного адвоката Коломойского.

Портнов вернулся в Украину 19 мая и сходу пообещал заявления в органы о "преступлениях" Порошенко. Перед этим генпрокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что к Портнову у ГПУ нет вопросов.