Портнов готовит заявления в органы о "преступлениях" Порошенко

Андрей Портнов (фото - LIGA.net)

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который на днях вернулся в Украину, заявил, что в ближайшее время планирует подать несколько заявлений о преступлении против Петра Порошенко. Об этом он сказал в интервью Newsone.

"В ближайшие дни мы выступим с первыми заявлениями, первое из которых будет уже сегодня вечером", - заявил Портнов.

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По его словам, это будет заявление "о захвате власти и государственной измене, а также превышении полномочий экс-президентом Порошенко".

"На наш взгляд, действуя в корыстных интересах с целью захватить власть для наживы и распределения финансовых и природных ресурсов, Порошенко попытался ввести военное положение. Для этого он принес в жертву украинских моряков" – считает Портнов.

Второе заявление против Порошенко будет касаться судостроительного завода (кузня на Рыбальском), который ранее находился в его собственности, сказал Портнов.

"Мы хорошо знаем, что никакой Сергей Тигипко не покупал этот актив за 300 млн долларов. Несмотря на это, и в Национальной комиссии по ценным бумагам эта сделка прошла, и в декларации у Порошенко она прошла", - сказал политик.

Портнов считает, что правоохранительные органы будут вынуждены расследовать эти заявления.

"У новой власти, включая правоохранительные органы, а не президента Зеленского, будет два варианта – либо удовлетворить общественный запрос, потому что совершаемые преступления окружением Порошенко очевидны, либо признать, что они защищают Порошенко", - сказал Портнов.

Он также считает, что уголовные дела можно открывать на всех членов фракций Народный фронт и БПП.

"Возьмите Народный фронт или БПП, пальцем показали – и уже уголовное дело. Они пять лет системно уничтожали нашу страну", - сказал Портнов.

19 мая Портнов вернулся в Украину.