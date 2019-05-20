Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.05.2019, 18:27

Портнов готовит заявления в органы о "преступлениях" Порошенко

Портнов готовит заявления в органы о "преступлениях" Порошенко - Фото
Андрей Портнов (фото - LIGA.net)

Бывший замглавы АП вменяет пятому президенту Украины введение военного положения и сделку с судостроительным заводом

Реклама
Реклама

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который на днях вернулся в Украину, заявил, что в ближайшее время планирует подать несколько заявлений о преступлении против Петра Порошенко. Об этом он сказал в интервью Newsone.

"В ближайшие дни мы выступим с первыми заявлениями, первое из которых будет уже сегодня вечером", - заявил Портнов.

Реклама

По его словам, это будет заявление "о захвате власти и государственной измене, а также превышении полномочий экс-президентом Порошенко".

"На наш взгляд, действуя в корыстных интересах с целью захватить власть для наживы и распределения финансовых и природных ресурсов, Порошенко попытался ввести военное положение. Для этого он принес в жертву украинских моряков" – считает Портнов.

Второе заявление против Порошенко будет касаться судостроительного завода (кузня на Рыбальском), который ранее находился в его собственности, сказал Портнов.

"Мы хорошо знаем, что никакой Сергей Тигипко не покупал этот актив за 300 млн долларов. Несмотря на это, и в Национальной комиссии по ценным бумагам эта сделка прошла, и в декларации у Порошенко она прошла", - сказал политик.

Портнов считает, что правоохранительные органы будут вынуждены расследовать эти заявления.

"У новой власти, включая правоохранительные органы, а не президента Зеленского, будет два варианта – либо удовлетворить общественный запрос, потому что совершаемые преступления окружением Порошенко очевидны, либо признать, что они защищают Порошенко", - сказал Портнов.

Он также считает, что уголовные дела можно открывать на всех членов фракций Народный фронт и БПП.

"Возьмите Народный фронт или БПП, пальцем показали – и уже уголовное дело. Они пять лет системно уничтожали нашу страну", - сказал Портнов.

19 мая Портнов вернулся в Украину. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Кузня на Рыбальском, Петр Порошенко, заявление, военное положение, Андрей Портнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 