Вернулся экс-замглавы администрации Януковича Портнов: фото

Андрей Портнов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 19 мая, в Украину вернулся бывший первый заместитель главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который отвечал за юридическую политику Банковой. Об этом говорится в его Telegram-канале.

"Друзья, более пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину, - пора возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая родина!", - написал Портнов.

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Ранее он говорил, что обязательно вернется в мае этого года.

В ходе предвыборной кампании действующий президент Петр Порошенко заявлял, что после победы Владимира Зеленского в Украину собираются вернуться люди из команды беглого Януковича.

Как известно, после Майдана Портнов бежал в Россию. В розыск его объявили 15 января 2015 года, обвинив в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Но в ноябре 2015 года судья Печерского райсуда, которая была уволена только 11 апреля 2019 года, отменила розыск.