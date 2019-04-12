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12.04.2019, 17:29

Высший совет правосудия уволил судью, снявшую с розыска Портнова

Высший совет правосудия уволил судью, снявшую с розыска Портнова - Фото
Кристина Гладун (фото - скриншот с видео)

В 2015 году Кристина Гладун своим постановлением прекратила розыск беглого замглавы администрации Януковича Андрея Портнова

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Вчера, 11 апреля, Высший совет правосудия (ВСП) уволил Кристину Гладун с должности судьи Печерского райсуда Киева за халатность и пренебрежение обязанностями. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"Высшая квалификационная комиссия судей Украины пришла к выводу, что установленные случаи отмены судебных решений свидетельствуют о грубой небрежности судьи Гладун К.А. и ее пренебрежении обязанностями, что в целом негативно влияет как на авторитет судебной власти, так и на общественное доверие к суду, поскольку содержание указанных решений свидетельствует о невыполнении судьей требований закона прямого действия и неучете при рассмотрении дел фактических обстоятельств дела, что является очевидными", - сказал член ВСП Николай Гусак.

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Ранее судья не согласилась с решением и обратилась в Высший административный суд Украины с иском, в котором просила признать его противоправным. Ей отказали.

Помимо прочего, в ноябре 2015 года Гладун постановила снять с розыска Андрея Портнова, который был замглавы администрации президента времен Виктора Януковича и после Майдана бежал в Россию. В розыск его объявили 15 января 2015 года. Его обвинили в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. 

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27 марта австрийский пропагандист Кристиан Вершютц подал в суд на СБУ за запрет на въезд в Украину. Экс-замглавы АП при Януковиче Андрей Портнов тогда сообщил, что его в украинских и международных судах будет защищать его команда. Сегодня, 12 апреля, Вершютц сказал, что СБУ отменила запрет "в связи с поступлением информации об исчезновении обстоятельств, на основании которых был запрещен въезд". 

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Теги: Печерский райсуд Киева, увольнение, судья, Андрей Портнов, кристина гладун
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