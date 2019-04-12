Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.04.2019, 08:55

СБУ отменила запрет на въезд скандальному австрийскому журналисту

СБУ отменила запрет на въезд скандальному австрийскому журналисту - Фото
Кристиан Вершютц (фото - Facebook)

СБУ отменила запрет на въезд главе украинского бюро ORF Кристиану Вершютцу

Реклама
Реклама

СБУ отменила запрет на въезд в Украину шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу. Об этом сам Вершютц сообщил в Facebook.

"Запрет на въезд в Украину снят! Спасибо всем официальным и неофициальным помощникам", - написал он.

Реклама

Также Вершютц опубликовал письмо СБУ, в котором указано, что запрет на въезд отменен "в связи с поступлением информации об исчезновении обстоятельств, на основании которых был запрещен въезд".

Ранее СБУ на год запретила Вершютцу въезд в Украину. Тот обратился в суд с иском признать это решение незаконным.

До этого депутат Ольга Червакова сообщила, что с начала захвата Крыма и войны и Донбассе Вершютц освещал события в Украине, "широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от Russia Today, дискредитирующие деятельность ВСУ".

Отправить:
Распечатать:
Теги: Кристиан Вершютц, сбу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 