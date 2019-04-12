СБУ отменила запрет на въезд скандальному австрийскому журналисту

Кристиан Вершютц (фото - Facebook)

СБУ отменила запрет на въезд в Украину шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу. Об этом сам Вершютц сообщил в Facebook.

"Запрет на въезд в Украину снят! Спасибо всем официальным и неофициальным помощникам", - написал он.

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Также Вершютц опубликовал письмо СБУ, в котором указано, что запрет на въезд отменен "в связи с поступлением информации об исчезновении обстоятельств, на основании которых был запрещен въезд".

Ранее СБУ на год запретила Вершютцу въезд в Украину. Тот обратился в суд с иском признать это решение незаконным.

До этого депутат Ольга Червакова сообщила, что с начала захвата Крыма и войны и Донбассе Вершютц освещал события в Украине, "широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от Russia Today, дискредитирующие деятельность ВСУ".