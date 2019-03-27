Австрийский журналист подал в суд на СБУ

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Австрийский журналист Кристиан Вершютц, которому СБУ на год запретила въезд в Украину, обратился в суд с иском признать это решение незаконным. Об этом Вершютц сообщил у себя в Facebook.

Юристы журналиста уже обратились в Окружной административный суд Киева с иском. Защита Вершютца утверждает, что это решение СБУ "связано с недовольством со стороны украинской власти его репортажами".

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Его адвокаты собираются доказать, что Вершютц не нарушал украинских законов и пострадал "именно в связи с журналистской деятельностью".

Ранее депутат Ольга Червакова сообщила, что с начала захвата Крыма и войны и Донбассе Вершютц освещал события в Украине, "широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от Russia Today, дискредитирующие деятельность ВСУ".