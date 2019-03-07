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07.03.2019, 21:13

Украина закрыла въезд для австрийского журналиста - депутат

Украина закрыла въезд для австрийского журналиста - депутат - Фото
Кристиан Вершютц (скриншот с видео)

Освещал события в Украине, "широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от Russia Today"

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В Украину запретили въезд руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу из соображений национальной безопасности. Об этом в Facebook сообщила первый замглавы Комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова.  

"Шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу запретили въезд в Украину на 1 год. Об этом сообщают мои источники в Службе безопасности Украины", - написала она.

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В СБУ, по словам Черваковой, считают, что Вершютц представляет опасность для национальной безопасности.

Депутат сообщила, что с начала вооруженного конфликта в Крыму и Донбассе Вершютц освещал события в Украине, "широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от Russia Today, дискредитирующие деятельность Вооруженных сил Украины…".

Также иностранец, по информации Черваковой, в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей, а также Крым через неконтролируемые пункты пропуска с территории Российской Федерации.

Ранее народный депутат Борислав Береза заявил, что ему не за что извиняться перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой, которую в кулуарах ПАСЕ он обозвал "шлюхой". 

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Теги: Донбасс, австрия, журналист, въезд, Кристиан Вершютц
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