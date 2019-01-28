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28.01.2019, 18:07

Береза ответил на угрозы Кадырова: С охраной ходить не планирую

Береза ответил на угрозы Кадырова: С охраной ходить не планирую - Фото
Борислав Береза Фото: LIGA.net

Депутат заявил, что СБУ должна определить, являются ли угрозой слова главы Чечни

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Народный депутат Борислав Береза заявил, что ему не за что извиняться перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой, которую в кулуарах ПАСЕ он обозвал "шлюхой". Об этом Береза сказал в комментарию Hromadske.

Согласно опубликованному видео инцидента, Скабеева пыталась помешать выступлению перед журналистами первого вице-спикер Рады Ирины Геращенко. Скабеева говорила одновременно с Геращенко, намеренно пытаясь ее перебить.

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После этого Береза оттеснил российскую съемочную группу. При этом он назвал Скабееву "пропагандисткой" и "шлюхой".

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Березе  "звонкой оплеухой" за оскорбление Скабеевой. 

В сегодняшнем комментарии украинский депутат заявил, что, по его мнению, СБУ должна определить, являются ли слова Кадырова угрозой.

"Я считаю, что если бы что-то было более менее серьезное, они бы мне бы сообщили",  - сказал Береза.

Также он отметил, что ему не за что извиняться перед Скабеевой.

Кроме того Береза заявил, что ходит по улицам Киева без охраны и не собирается это менять.

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Теги: Рамзан Кадыров, угроза, борислав береза, журналистка, ольга скабеева
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