Береза ответил на угрозы Кадырова: С охраной ходить не планирую

Борислав Береза Фото: LIGA.net

Народный депутат Борислав Береза заявил, что ему не за что извиняться перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой, которую в кулуарах ПАСЕ он обозвал "шлюхой". Об этом Береза сказал в комментарию Hromadske.

Согласно опубликованному видео инцидента, Скабеева пыталась помешать выступлению перед журналистами первого вице-спикер Рады Ирины Геращенко. Скабеева говорила одновременно с Геращенко, намеренно пытаясь ее перебить.

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После этого Береза оттеснил российскую съемочную группу. При этом он назвал Скабееву "пропагандисткой" и "шлюхой".

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Березе "звонкой оплеухой" за оскорбление Скабеевой.

В сегодняшнем комментарии украинский депутат заявил, что, по его мнению, СБУ должна определить, являются ли слова Кадырова угрозой.

"Я считаю, что если бы что-то было более менее серьезное, они бы мне бы сообщили", - сказал Береза.

Также он отметил, что ему не за что извиняться перед Скабеевой.

Кроме того Береза заявил, что ходит по улицам Киева без охраны и не собирается это менять.