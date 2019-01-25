Кадыров угрожает Березе "звонкой оплеухой" за Скабееву

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Инцидент произошел в кулуарах ПАСЕ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил украинскому депутату Бориславу Березе "звонкой оплеухой" за то, что тот "толкнул и оскорбил" российскую журналистку Ольгу Скабееву. Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале.

"Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!" - написал Кадыров.

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Согласно опубликованному видео инцидента, Скабеева пыталась помешать выступлению перед журналистами первого вице-спикер Рады Ирины Геращенко. Скабеева говорила одновременно с Геращенко, намеренно пытаясь ее перебить.

После этого Береза оттеснил российскую съемочную группу. При этом он назвал Скабееву "пропагандисткой" и "шлюхой".

Геращенко и Береза находятся сейчас в составе украинской делегации в ПАСЕ.

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Теги: Рамзан Кадыров, сми, журналистика, борислав береза, ольга скабеева
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