В связи с решением КСУ. НАБУ закрыло дело против Портнова

Андрей Портнов (фото - LIGA.net)

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство против бывшего первого заместителя главы АП Андрея Портнова по факту возможного незаконного обогащения на 26 млн грн. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в НАБУ.

Производство N42017000000004815 от 25 ноября 2017 года закрыли 6 марта постановлением детектива НАБУ. В рамках дела расследовался факт получения Портновым в период с июля 2011 года по 31 декабря 2013 года незаконных выплат на общую сумму 26 млн грн.

Реклама

В НАБУ отметили, что дело закрыто в связи с решением Конституционного суда об отмене статьи УК Украины об ответственности за незаконное обогащение.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Через два дня президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду как неотложный новый законопроект.

6 марта сообщалось, что НАБУ закрыло производство против мэра Одессы Геннадия Труханова, который обвиняется в завладении 185 млн грн городского бюджета, - также в связи с отменой статьи 368-2.