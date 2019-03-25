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25.03.2019, 12:10

В связи с решением КСУ. НАБУ закрыло дело против Портнова

В связи с решением КСУ. НАБУ закрыло дело против Портнова - Фото
Андрей Портнов (фото - LIGA.net)

Из-за отмены статьи об ответственности за незаконное обогащение НАБУ закрыло дело против Портнова на 26 млн грн

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Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство против бывшего первого заместителя главы АП Андрея Портнова по факту возможного незаконного обогащения на 26 млн грн. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в НАБУ.

Производство N42017000000004815 от 25 ноября 2017 года закрыли 6 марта постановлением детектива НАБУ. В рамках дела расследовался факт получения Портновым в период с июля 2011 года по 31 декабря 2013 года незаконных выплат на общую сумму 26 млн грн.

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В НАБУ отметили, что дело закрыто в связи с решением Конституционного суда об отмене статьи УК Украины об ответственности за незаконное обогащение.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Через два дня президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду как неотложный новый законопроект.

6 марта сообщалось, что НАБУ закрыло производство против мэра Одессы Геннадия Труханова, который обвиняется в завладении 185 млн грн городского бюджета, - также в связи с отменой статьи 368-2.

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Теги: конституционный суд, набу, незаконное обогащение, Андрей Портнов
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