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06.03.2019, 12:33

Дело против Труханова закрыли

Дело против Труханова закрыли - Фото
Геннадий Труханов (фото - пресс-служба мэрии Одессы)

Решение Конституционного суда вынуждает детективов бюро закрыть 65 уголовных производств о незаконном обогащении, посетовали в НАБУ

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Детективы Национального антикоррупционного бюро начали закрывать десятки уголовных производств по статье о незаконном обогащении. Среди прочих было закрыто и одно из дел против мэра Одессы Геннадия Труханова, пишет пресс-служба НАБУ.

Как выразились в бюро, делают они это "вопреки моральным убеждениям", но исполняя решение Конституционного суда, "который фактически узаконил незаконное обогащение".

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Труханов, напомнили в НАБУ, обвиняется в завладении 185 млн грн городского бюджета и дело против него слушается в Малиновском райсуде Одессы. В бюро подчеркнули, что решение КСУ о незаконном обогащении к этому судебному процессу отношения не имеет, потому как чиновника обвиняют в коррупционном преступлении по другой статье - ч. 5 ст.191 УК.

"Детективы НАБУ также продолжают расследование других фактов возможной противоправной деятельности главы Одесской мэрии", - добавили в бюро.

Скандальное решение КСУ вынуждает детективов закрыть 65 уголовных производств по незаконному обогащению. НАБУ подчеркнуло, что другие факты коррупционной деятельности в пределах этих производств (квалифицированные по статьям, которые не отменены КСУ), будут расследоваться и дальше.

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Теги: коррупция, набу, геннадий труханов, ксу, незаконное обогащение
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