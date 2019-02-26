Отменить статью о незаконном обогащении просили депутаты: список

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

LIGA.net публикует список народный депутатов, подписавших в 2017 году представление, на основании которого Конституционный суд сегодня признал неконституционной и отменил статью 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.

В частности, представление подписали 59 депутатов Рады.

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Руслан Сольвар, БПП Андрей Шинкович, БПП Александр Кирш, Народный фронт Геннадий Чекита, БПП Дмитрий Святаш, Відродження Геннадий Бобов, Відродження Артем Ильюк, Відродження Василий Гуляев, Відродження Олег Кулинич, Відродження Федор Негой, БПП Павел Пинзеник, Народный фронт Ярослав Едаков, Народный фронт Дмитрий Стеценко, Народный фронт Константин Павлов, Оппоблок Дмитрий Колесников, Оппоблок Андрей Гальченко, Оппоблок Иван Мирный, Оппоблок Евгений Балицкий, Оппоблок Сергей Сажко, Оппоблок Максим Поляков, Народный фронт Наталья Королевская, Оппоблок Татьяна Бахтеева, Оппоблок Виктор Бондарь, Відродження Василий Нимченко, Оппоблок Игорь Шурма, Оппоблок Станислав Березкин, Воля народа Антон Киссе, Відродження Валерий Лунченко, Народный фронт Игорь Бриченко, Народный фронт Тарас Креминь, Народный фронт Федор Бендюженко, Народный фронт Александр Горбунов, Народный фронт Николай Княжицкий, Народный фронт Владислав Данилин, Народный фронт Олег Крышин, Народный фронт Борис Козырь, БПП Дмитрий Андриевский, БПП Елена Масорина, Народный фронт Виталий Корчик, Народный фронт Евгений Дейдей, Народный фронт Владимир Шкварилюк, Народный фронт Анатолий Дырив, Народный фронт Сергей Фаермарк Народный фронт Роман Заставный, Народный фронт Юрий Вознюк, Народный фронт Дмитрий Лубинец, БПП Вадим Пидберезняк, Народный фронт Виктор Развадовский, Відродження Юрий Шаповалов, Відродження Валерий Писаренко, Відродження Сергей Мельничук, Радикальная партия Елена Бойко, Народный фронт Сергей Мартыняк, Воля народа Геннадий Ткачук, БПП Артур Палатный, БПП Валерий Ищенко, БПП Олег Великин, БПП Андрей Шипко, Відродження Игорь Молоток, Воля народна

Сегодня Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса.

Эта статья обязывала государственных служащих давать пояснения об источниках их доходов и доходов членов их семей. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.

По мнению Конституционного суда, ст. 368-2 УК нарушает презумпцию невиновности. По мнению судей, доказывать незаконность доходов должна сторона обвинения.