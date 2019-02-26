Отменить статью о незаконном обогащении просили депутаты: список

LIGA.net публикует список народный депутатов, подписавших в 2017 году представление, на основании которого Конституционный суд сегодня признал неконституционной и отменил статью 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.
В частности, представление подписали 59 депутатов Рады.
- Руслан Сольвар, БПП
- Андрей Шинкович, БПП
- Александр Кирш, Народный фронт
- Геннадий Чекита, БПП
- Дмитрий Святаш, Відродження
- Геннадий Бобов, Відродження
- Артем Ильюк, Відродження
- Василий Гуляев, Відродження
- Олег Кулинич, Відродження
- Федор Негой, БПП
- Павел Пинзеник, Народный фронт
- Ярослав Едаков, Народный фронт
- Дмитрий Стеценко, Народный фронт
- Константин Павлов, Оппоблок
- Дмитрий Колесников, Оппоблок
- Андрей Гальченко, Оппоблок
- Иван Мирный, Оппоблок
- Евгений Балицкий, Оппоблок
- Сергей Сажко, Оппоблок
- Максим Поляков, Народный фронт
- Наталья Королевская, Оппоблок
- Татьяна Бахтеева, Оппоблок
- Виктор Бондарь, Відродження
- Василий Нимченко, Оппоблок
- Игорь Шурма, Оппоблок
- Станислав Березкин, Воля народа
- Антон Киссе, Відродження
- Валерий Лунченко, Народный фронт
- Игорь Бриченко, Народный фронт
- Тарас Креминь, Народный фронт
- Федор Бендюженко, Народный фронт
- Александр Горбунов, Народный фронт
- Николай Княжицкий, Народный фронт
- Владислав Данилин, Народный фронт
- Олег Крышин, Народный фронт
- Борис Козырь, БПП
- Дмитрий Андриевский, БПП
- Елена Масорина, Народный фронт
- Виталий Корчик, Народный фронт
- Евгений Дейдей, Народный фронт
- Владимир Шкварилюк, Народный фронт
- Анатолий Дырив, Народный фронт
- Сергей Фаермарк Народный фронт
- Роман Заставный, Народный фронт
- Юрий Вознюк, Народный фронт
- Дмитрий Лубинец, БПП
- Вадим Пидберезняк, Народный фронт
- Виктор Развадовский, Відродження
- Юрий Шаповалов, Відродження
- Валерий Писаренко, Відродження
- Сергей Мельничук, Радикальная партия
- Елена Бойко, Народный фронт
- Сергей Мартыняк, Воля народа
- Геннадий Ткачук, БПП
- Артур Палатный, БПП
- Валерий Ищенко, БПП
- Олег Великин, БПП
- Андрей Шипко, Відродження
- Игорь Молоток, Воля народна
Сегодня Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса.
Эта статья обязывала государственных служащих давать пояснения об источниках их доходов и доходов членов их семей. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.
По мнению Конституционного суда, ст. 368-2 УК нарушает презумпцию невиновности. По мнению судей, доказывать незаконность доходов должна сторона обвинения.