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26.02.2019, 19:03

Конституционный суд отменил статью УК о незаконном обогащении

Конституционный суд отменил статью УК о незаконном обогащении - Фото
Конституционный суд Украины

Эта статья обязывала государственных служащих давать пояснения об источниках их доходов. Официально решение опубликуют завтра

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Сегодня Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Об этом LIGA.net сообщили источники в депутатском корпусе.

Эта статья обязывала государственных служащих давать пояснения об источниках их доходов и доходов членов их семей. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.

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По мнению Конституционного суда, ст. 368-2 УК нарушает презумпцию невиновности. По мнению судей, доказывать незаконность доходов должна сторона обвинения.

По данным источника, за признание статьи неконституционной проголосовали 14 судей КС, двое проголосовали "против".

По мнению главного редактора издания Цензор.нет Юрия Бутусова, теперь все дела, открытые против чиновников по указанной статье, должны быть закрыты и сданы в архив. Это, по его словам, касается, в том числе, производств против министра инфраструктуры Владимира Омеляна, замглавы СБУ Павла Демчины и замсекретаря СНБО Олега Гладковского.

Теперь, считает Бутусов, чтобы вернуть норму закона о незаконном обогащении, Рада должна снова готовить законопроект и подавать его на рассмотрение.

"А примут такой законопроект только после следующих парламентских выборов. На все это время все расследования по незаконному обогащению закрыты, все обнулено", - написал журналист.

При этом, отмечает он, после принятия нового закона силовики будут вынуждены по-новому проводить расследования.

Соответствующее представление в КС в декабре 2017 года подали 59 народных депутатов из разных фракций парламента, в том числе БПП, Народного фронта, Радикальной партии, Оппоблока и др.

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Теги: коррупция, конституционный суд, декларация, обогащение
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