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28.02.2019, 12:28

Незаконное обогащение: Порошенко внес новый законопроект - текст

Незаконное обогащение: Порошенко внес новый законопроект - текст - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Президентский документ пока не зарегистрирован в аппарате Рады - он в пути

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Президент Петр Порошенко направил в Верховную Раду неотложный новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего визита в Кировоградскую область.

"Сегодня утром я подписал и сейчас я даю поручение зарегистрировать президентский законопроект, которым учтены замечания, но принципиальной остается позиция - неотвратимость уголовного наказания за незаконное обогащение", - сказал президент.

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Он отметил, что этот документ имеет статус неотложного, и зачитал текст законопроекта.

Ниже LIGA.net приводит полную цитату Порошенко.

"Внести изменения в законодательные акты, Уголовный кодекс дополнить ст. 368 со значком 5 "Незаконное обогащение".

Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления в собственность активов в значительном размере без законных на то оснований при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением, или принятие предложения, обещания, или получение неправомерной выгоды должностным лицом, а также передача им таких активов любым другим способом наказывается лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Те же самые действия, совершенные должностным лицом, которое занимает соответствующее положение, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Действия, предусмотренные ч. 1, совершенные должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать должности и заниматься определенной деятельностью, на срок до 3 лет с конфискацией имущества".

Читайте мнение: А что, так было можно? Приключения статьи о незаконном обогащении

26 февраля 2019 года КСУ признал неконституционной ст. 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение. LIGA.net опубликовала полный список нардепов, подписавших в 2017-м представление, на основании которого суд и принял решение, а также список судей, выступивших "за". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что антикоррупционная статья "изначально была мертвой".

Вчера Порошенко заявил, что внесет в Раду новый законопроект, который учтет выводы КСУ, и что "новая редакция закона будет выписана так, что и комар носа не подточит".

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Теги: верховная рада, петр порошенко, законопроект, незаконное обогащение
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