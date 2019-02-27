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27.02.2019, 12:05

14 из 18. Кто в КСУ отменил антикоррупционную статью: список

14 из 18. Кто в КСУ отменил антикоррупционную статью: список - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Против проголосовали четверо судей - Игорь Слиденко, Виктор Колиснык, Василий Лемак и Сергей Головатый

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За отмену статьи 368-2 УК Украины, предусматривающую наказание за незаконное обогащение, проголосовали 14 судей Конституционного суда. Это следует из сообщения депутата БПП Мустафы Найема в своем Telegram-канале.

"Решение было принято на закрытой части заседания Конституционного суда. "Зз" проголосовали 14 из 18 членов КС. Не проголосовали, а точнее проголосовали "против" четверо судей КС - Игорь Слиденко, Виктор Колиснык, Василий Лемак и Сергей Головатый", - написал он.

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Полный список судей КСУ:
Станислав Шевчук;
Александр Тупицкий;
Виктор Городовенко;
Михаил Гультай;
Михаил Запорожец;
Ирина Завгородняя;
Александр Касминин;
Виктор Кривенко;
Александр Литвинов;
Николай Мельник;
Владимир Мойсык;
Олег Первомайский;
Сергей Сас;
Наталья Шаптала.

Статья обязывала государственных служащих давать пояснения об источниках их доходов и доходов членов их семей. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.

По мнению Конституционного суда, ст. 368-2 УК нарушает презумпцию невиновности. По мнению судей, доказывать незаконность доходов должна сторона обвинения.

Статью отменили на основании представления, которое в 2017 году подписали 59 депутатов: вот их полный список.

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Теги: коррупция, конституционный суд
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