14 из 18. Кто в КСУ отменил антикоррупционную статью: список

За отмену статьи 368-2 УК Украины, предусматривающую наказание за незаконное обогащение, проголосовали 14 судей Конституционного суда. Это следует из сообщения депутата БПП Мустафы Найема в своем Telegram-канале.
"Решение было принято на закрытой части заседания Конституционного суда. "Зз" проголосовали 14 из 18 членов КС. Не проголосовали, а точнее проголосовали "против" четверо судей КС - Игорь Слиденко, Виктор Колиснык, Василий Лемак и Сергей Головатый", - написал он.
Полный список судей КСУ:
Станислав Шевчук;
Александр Тупицкий;
Виктор Городовенко;
Михаил Гультай;
Михаил Запорожец;
Ирина Завгородняя;
Александр Касминин;
Виктор Кривенко;
Александр Литвинов;
Николай Мельник;
Владимир Мойсык;
Олег Первомайский;
Сергей Сас;
Наталья Шаптала.
Статья обязывала государственных служащих давать пояснения об источниках их доходов и доходов членов их семей. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.
По мнению Конституционного суда, ст. 368-2 УК нарушает презумпцию невиновности. По мнению судей, доказывать незаконность доходов должна сторона обвинения.
Статью отменили на основании представления, которое в 2017 году подписали 59 депутатов: вот их полный список.