14 из 18. Кто в КСУ отменил антикоррупционную статью: список

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

За отмену статьи 368-2 УК Украины, предусматривающую наказание за незаконное обогащение, проголосовали 14 судей Конституционного суда. Это следует из сообщения депутата БПП Мустафы Найема в своем Telegram-канале.

"Решение было принято на закрытой части заседания Конституционного суда. "Зз" проголосовали 14 из 18 членов КС. Не проголосовали, а точнее проголосовали "против" четверо судей КС - Игорь Слиденко, Виктор Колиснык, Василий Лемак и Сергей Головатый", - написал он.

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Полный список судей КСУ:

Станислав Шевчук;

Александр Тупицкий;

Виктор Городовенко;

Михаил Гультай;

Михаил Запорожец;

Ирина Завгородняя;

Александр Касминин;

Виктор Кривенко;

Александр Литвинов;

Николай Мельник;

Владимир Мойсык;

Олег Первомайский;

Сергей Сас;

Наталья Шаптала.

Статья обязывала государственных служащих давать пояснения об источниках их доходов и доходов членов их семей. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.

По мнению Конституционного суда, ст. 368-2 УК нарушает презумпцию невиновности. По мнению судей, доказывать незаконность доходов должна сторона обвинения.

Статью отменили на основании представления, которое в 2017 году подписали 59 депутатов: вот их полный список.