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27.02.2019, 17:43

"Комар носа не подточит": Порошенко о новой статье за коррупцию

"Комар носа не подточит": Порошенко о новой статье за коррупцию - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко ждет публикации решения Конституционного суда для ознакомления с претензиями к статье о незаконном обогащении

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Сегодня, 27 февраля, президент Петр Порошенко заявил, что внесет в Верховную Раду новый законопроект по статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении после обнародования Конституционным судом Украины решения, которое отменяет эту статью. Об этом он сказал во время Совета регионального развития Запорожской области.

"Сразу после того, как Конституционный Суд обнародует решение по статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении, я немедленно дам поручение подготовить и безотлагательно внести в ВР новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение", - заявил он.

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По его словам, законопроект учтет выводы судей. "Новая редакция закона будет выписана так, что и комар носа не подточит", - добавил президент. 

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26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. LIGA.net опубликовала полный список народных депутатов, подписавших в 2017 году представление, на основании которого суд принял такое решение, а также список судей, выступивших "за". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что антикоррупционная статья изначально была "мертвой".

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Теги: коррупция, конституционный суд, петр порошенко, незаконное обогащение, антикорруцпционная статья
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