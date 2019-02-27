"Комар носа не подточит": Порошенко о новой статье за коррупцию

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Сегодня, 27 февраля, президент Петр Порошенко заявил, что внесет в Верховную Раду новый законопроект по статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении после обнародования Конституционным судом Украины решения, которое отменяет эту статью. Об этом он сказал во время Совета регионального развития Запорожской области.

"Сразу после того, как Конституционный Суд обнародует решение по статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении, я немедленно дам поручение подготовить и безотлагательно внести в ВР новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение", - заявил он.

Реклама

По его словам, законопроект учтет выводы судей. "Новая редакция закона будет выписана так, что и комар носа не подточит", - добавил президент.

Читайте также: Закрытие дел, ложь в декларациях: названы последствия решения КСУ

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. LIGA.net опубликовала полный список народных депутатов, подписавших в 2017 году представление, на основании которого суд принял такое решение, а также список судей, выступивших "за". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что антикоррупционная статья изначально была "мертвой".

