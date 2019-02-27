Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.02.2019, 13:57

Закрытие дел, ложь в декларациях: названы последствия решения КСУ

Закрытие дел, ложь в декларациях: названы последствия решения КСУ - Фото
Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Transparency International утверждают, что решение КСУ приведет к закрытию дел, амнистии, узакониванию миллионов неизвестного происхождения

Реклама
Реклама

Декриминализация незаконного обогащения будет означать полную амнистию для абсолютно всех чиновников, а значит – практически нивелирует всю антикоррупционную реформу в Украине. Об этом говорится в заявлении организации Transparency International в связи с решением Конституционного суда признать неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. 

"Более того, все субъекты э-декларирования получат индульгенцию на сомнительное имущество, приобретенное за последние два с половиной года…Вполне законным может оказаться имущество чиновников, стоимость которого на миллионы гривень превышает официальные доходы…", - говорится в сообщении TI.

Реклама

В организации также подчеркивают, что ложь в декларациях теперь будет безнаказанной. Декриминалазация незаконного обогащения нарушает международные обязательства Украины.

По данным TI, решение суда приведет к закрытию по меньшей мере 50 дел против подозреваемых в коррупции топ-чиновников, которые сейчас расследует НАБУ, а также к закрытию дел, которые сейчас в судах.

Расследования, которые ведет НАБУ о незаконном обогащении. Отчет за второе полугодие 2018-го (нажмите, чтобы увеличить):

 

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. LIGA.net опубликовала полный список народных депутатов, подписавших в 2017 году представление, на основании которого суд принял такое решение, а также список судей, выступивших "за".

Читайте также: Конституционный дефолт: экономические последствия решения КСУ

Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, суд, парламент, набу, ксу, антикоррупционная статья, э-декларации
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 