Закрытие дел, ложь в декларациях: названы последствия решения КСУ

Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Декриминализация незаконного обогащения будет означать полную амнистию для абсолютно всех чиновников, а значит – практически нивелирует всю антикоррупционную реформу в Украине. Об этом говорится в заявлении организации Transparency International в связи с решением Конституционного суда признать неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

"Более того, все субъекты э-декларирования получат индульгенцию на сомнительное имущество, приобретенное за последние два с половиной года…Вполне законным может оказаться имущество чиновников, стоимость которого на миллионы гривень превышает официальные доходы…", - говорится в сообщении TI.

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В организации также подчеркивают, что ложь в декларациях теперь будет безнаказанной. Декриминалазация незаконного обогащения нарушает международные обязательства Украины.

По данным TI, решение суда приведет к закрытию по меньшей мере 50 дел против подозреваемых в коррупции топ-чиновников, которые сейчас расследует НАБУ, а также к закрытию дел, которые сейчас в судах.

Расследования, которые ведет НАБУ о незаконном обогащении. Отчет за второе полугодие 2018-го (нажмите, чтобы увеличить):

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. LIGA.net опубликовала полный список народных депутатов, подписавших в 2017 году представление, на основании которого суд принял такое решение, а также список судей, выступивших "за".

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