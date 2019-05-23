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23.05.2019, 08:18

Портнов раскрыл детали его допроса в ГПУ по убийствам на Майдане

Портнов раскрыл детали его допроса в ГПУ по убийствам на Майдане - Фото
Андрей Портнов (фото - LIGA.net)

Экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов дал показания по убийствам на Майдане в Генпрокуратуре против Генпрокуратуры

Вчера, 22 мая, на допрос в управление спецрасследований Генпрокуратуры пришел вернувшийся в Украину спустя пять лет Андрей Портнов, который был замглавы АП времен обвиняемого в госизмене Виктора Януковича, несмотря на то, что был вызван на 27 мая. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"На допросе сообщил о роли главы Департамента специальных расследований (Сергея) Горбатюка и руководства Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане", заявил он. 

Портнов сказал, что добавил ведомству работы. "Теперь у следователей будет чуть больше работы, - они должны следственным путем проверить указанную информацию, допросить своих собственных руководителей и внести это все в реестр досудебных расследований".

Он сказал, что провел в ГПУ 3,5 часа.

Портнов вернулся в Украину 19 мая и сходу пообещал заявления в органы о "преступлениях" Порошенко и ранее сегодня сообщил, что подал в ГБР заявление - ГБР начала расследование о возможной госизмене Порошенко. Перед этим генпрокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что к Портнову у ГПУ нет вопросов.

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Теги: генпрокуратура, допрос, гпу, майдан, сергей горбатюк, Андрей Портнов
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