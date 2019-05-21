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21.05.2019, 18:58

ГПУ вызывает Портнова на допрос

ГПУ вызывает Портнова на допрос - Фото
Андрей Портнов

Экс-замглавы АП при Януковича написал, что обязательно придет

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Бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова вызвало на допрос по делу Майдана управление специальных расследований Генпрокуратуры. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководитель управления Сергея Горбатюка.

"Следователь вызвал Андрея Портнова на допрос по делу Майдана на 11 часов 27 мая как свидетеля", - сказал он.

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Горбатюк добавил, что Портнов проходит свидетелем по нескольким делам, которые расследуют в управлении спецрасследований ГПУ.

На своей странице в Facebook Портнов написал, что узнал о вызове на допрос из СМИ и обязательно придет.

Портнов вернулся в Украину 19 мая и сходу пообещал заявления в органы о "преступлениях" Порошенко и ранее сегодня сообщил, что подал в ГБР заявление. Генпрокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что к Портнову у ГПУ нет вопросов.

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Теги: Андрей Портнов, гпу, допрос
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