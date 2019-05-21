ГБР начало расследование против Порошенко по заявлению Портнова

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Сегодня, 21 мая, Госбюро расследований (ГБР) начало досудебное рассмотрение факта возможной государственной измены пятого президента Петра Порошенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

Сказано, что следователи приняли заявление вернувшегося в Украину спустя пять лет Андрея Портнова, который был первым замглавы администрации президента времен обвиняемого в госизмене Виктора Януковича.

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Речь идет о событиях 25 ноября 2018, когда украинские корабли были захвачены спецназом ФСБ РФ вместе с экипажем при проходе через Керченский пролив.

Дело рассматривается по статьям: насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (109 Угловного Кодекса), государственная измена (ст.111 УК) и превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий (426-1 УК).

Портнов вернулся в Украину 19 мая и сходу пообещал заявления в органы о "преступлениях" Порошенко и ранее сегодня сообщил, что подал в ГБР заявление. Генпрокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что к Портнову у ГПУ нет вопросов.