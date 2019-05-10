Трибунал ООН: стало известно, когда вынесут решение

Фото: ЕРА

Слушания в Международном трибунале по морскому праву по иску Украины против России завершились. Решение будет объявлено 25 мая, передает Укринформ.

Сегодня в Гамбурге прошли первые слушания по делу о захвате Россией украинских моряков и их кораблей в Черном море.

Реклама

Читайте также: Зеркаль выступила на трибунале ООН о захвате моряков: текст речи

Выступая на слушаниях в Гамбурге, представитель Украины профессор Альфред Соонс заявил, что захват, продолжающееся задержание судов ВМС Украины Россией, а также уголовное преследование членов экипажей является прямым нарушением иммунитета военных судов.

Он также подчеркнул, что, несмотря на отказ Москвы от полноценного участия в трибунале об атаке ВМС России на корабли ВМС Украины в Черном море, суд ООН обладает юрисдикцией по делу об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей.